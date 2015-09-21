Отец Фьюри грозит "вербально убить" Кличко перед титульным боем

Отец будущего соперника мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко британца Тайсона Фьюри Джон Фьюри обещает "словесно нокаутировать" украинца на пресс-конференции в Лондоне, которая состоится в эту среду, сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко.

"Кличко будет вербально убит на пресс-конференции. Он будет рыдать. Ему понадобится терапия. Тайсон скажет свое, мы с Питером добавим что-то от себя — и Кличко понадобиться шесть месяцев, чтобы прийти в себя. Даже речи не будет идти о 24 октября. Он будет нокаутирован словами. Это будут парализующие, вызывающие слезы слова", — сказал Джон Фьюри в интервью iFL TV.

В свою очередь, Кличко младший так анонсировал предстоящую пресс-конференцию: "Не пропустите мою следующую встречу с болтуном Тайсоном Фьюри," — отмечает Владимир Кличко.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко — Фьюри состоится 24 октября в Дюссельдорфе.