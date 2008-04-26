Результаты 36 тура английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 36 тура английской Премьер-лиги

Челси - Манчестер Юнайтед 2:1 (Баллак 45+1, 86 пен. - Руни 57).

Бирмингем - Ливерпуль 2:2 (Форсселл 33, Ларссон 55 - Крауч 64, Бенаюн 76)

Уиган - Рединг 0:0

Манчестер Сити - Фулхэм 2:3 (Айрлэнд 10, Бенджани 21 - Камара 70, 90+1, Мерфи 79)

Сандерленд - Миддлсбро 3:2 (Хиггинботам 6, Чопра 45, Погатетц 90+2 автогол - Тунджай 4, Афонсо Алвеш 73)

Тоттенхэм - Болтон 1:1 (Мальбран 52 - Яннакопулос 45)

Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 (Нобл 10, Аштон 23 - Мартинс 42, Джереми 45)

Из семи встреч - в четырех ничьи, а в остальных трех победный гол вырван на последних минутах: Челси (на 86-й с пенальти), Фулхэм (90+1), Сандерленд (90+2, автогол у соперника).

Завтра играют Портсмут - Блекберн и Эвертон - Астон Вилла, послезавтра Дерби - Арсенал.