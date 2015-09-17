Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина - Литва
В Вильнюсе пройдет матч I группы Евро-Африканской зоны.
В Вильнюсе состоялась жеребьевка матча первого раунда плей-офф а I группе Евро-Африканской зоны между сборными Литвы и Украины, сообщает официальный сайт турнира.
Согласно результатам жеребьевки состоятся следующие матчи:
18 сентября Рикардас Беранкис (Литва) — Владислав Манафов (Украина), Лауринас Григелис (Литва)- Илья Марченко (Украина)
19 сентября Лукас Мугевичус / Давидас Сакинис (Литва) — Денис Молчанов / Марат Девятьяров (Украина)
20 сентября Рикардас Беранкис (Литва) — Илья Марченко (Украина), Лауринас Григелис (Литва) — Владислав Манафов (Украина).
Капитаны команд в субботу и воскресенье смогут произвести замены — не позже, чем за час до начала матчей.
Согласно регламенту соревнований, победитель матча гарантирует себе место в Первой группе на следующий сезон, а проигравший сыграет в конце октября матч с командой Словении, в котором определится команда-неудачник, выбывшая по итогам сезона во Вторую группу.
Матч Литва - Украина пройдет на Siemens Arena в Вильнюсе 18-20 сентября.