Лига чемпионов, 1-й тур, "Динамо" - "Порту" - 2:2: онлайн-трансляция

Это будет игра Группы G, в которой соперниками "Динамо" в нынешнем сезоне также станут английский "Челси" и израильский "Маккаби".

Киевляне пропустили два последних розыгрыша ЛЧ, но возвращаются в самый престижный еврокубковый турнир в ранге чемпиона страны.

Команды ранее провели шесть матчей между собой и все они были сыграны в Кубке чемпионов. Дважды "Динамо" и "Порту" играли на групповом этапе. Так, в сезоне 2008/09 команды обменялись гостевыми победами (1:2 в Киеве и 0:1 в Порту), а в кампании 2012/13 "Порту" выиграл на своем поле (3:2) и не уступил в Киеве - 0:0. Первая встреча команда проходила в сезоне 1986/87 в полуфинале КЕЧ, когда "Порту" дважды обыграл "Динамо" со счетом 2:1. В том сезоне "Порту" выиграл и финал, благодаря чему впервые в своей истории стал сильнейшим клубом на континенте.

"Порту" в 20-й раз выступит на групповом этапе. В прошлом сезоне команда дошла до 1/4 финала, где с общим счетом 4:7 проиграла "Баварии". Ответный матч в Мюнхене завершился победой немцев с результатом 6:1. Общая статистика "Порту" в матчах с украинскими клубами такова - 7 побед, 4 ничьи, 1 поражение (3 победы, 3 ничьи, 0 поражений в гостях).

В свою очередь, статистика "Динамо" в 16 матчах с представителями Португалии такова: 5 побед, 3 ничьи, 8 поражений (3 победы, 2 ничьи, 3 поражения дома).

Накануне тренер "Динамо" Сергей Ребров отметил: "Вокруг матча царит нешуточный ажиотаж. Я это чувствую, я вижу, что это чувствуют футболисты. Но мы найдем слова, чтобы успокоить их. Мы никого не боимся. Надеюсь, что на своем поле при поддержке болельщиков мы покажем наш лучший футбол. Бельянда назвал нас фаворитами группы? Это прекрасно, мне нравится такой настрой. Но важно, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность".

В свою очередь, наставник "Порту" Хулен Лопетеги считает: "Наша мотивация высока. Мы достаточно хорошо знакомы с "Динамо", это известный клуб с богатыми еврокубковыми традициями, в его составе есть сильные футболисты. Киевляне набрали хороший ход и лидируют в чемпионате Украины. "Динамо" начало сезон раньше нас, но это не беда. Постараемся нивелировать недостаток игровой практики за счет других козырей. Как - вы увидите завтра. Футбол остается футболом, и мы просто должны доказать, что сильнее нашего соперника. Наш календарь достаточно насыщен, скоро матч с "Бенфикой". Понятно, что надо учитывать все это, однако сейчас мы сфокусированы на завтрашней игре и должны показать в Киеве свой максимум. Из-за дисквалификации я не смогу присутствовать на скамейке. Но ничего. Я верю в своих футболистов и надеюсь, они справятся с поставленной задачей".

На котировках букмекерских контор фаворитом с минимальным преимуществом считается "Порту", ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 2,57 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,04 к 1, а на победу "Динамо" 2,84 к 1.

Матч "Динамо" - "Порту" начнется в 21.45. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

Динамо: 23. Рыбка, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 6. Драгович, 34. Хачериди, 4. Велозу, 17. Рыбалка, 19. Гармаш, 20. Гусев О., 11. Жуниор Мораес, 25. Гонсалес Д.

Запасные: 1. Шовковский, 24. Вида, 8. Петрович Р., 9. Морозюк, 29. Буяльский, 90. Беланда, 22. Кравец

Порту: 12. Касильяс, 2. Перейра М., 3. Мартинс Инди, 4. Майкон, 21. Лаюн, 6. Рубен Невеш, 8. Браими, 16. Эррера, 20. Андре, 22. Данилу, 9. Абубакар В.

Запасные: 1. Элтон, 28. Сиссоко Али, 17. Корона Хесус, 25. Имбула, 10. Освальдо, 11. Тельо, 23. Буэно

Первый матч "Динамо" в главном еврокубке после двухлетнего перерыва. И сразу - на НСК "Олимпийский", перед своими болельщиками. Как сказал вчера Сергей Ребров, волнение присутствует (куда уж, без него), но со стартовым свистком оно обязательно улетучится.

Ждем игру!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Киевляне развели мяч с центра поля и было повели неспешную атаку на ворота соперника, но напряжения не выдержал... мяч. Снаряд заменили.

2. Первая атака "Динамо" - Данило подает с фланга, Барруш переводит мяч головой за линию ворот. Угловой.

3. После розыгрыша углового Хачериди пробил выше ворот. Мяч задел защитника и судья назначил еще один уугловой - вновь неудачно.

4. Ответ португальцев - Данило Сильва в борьбе у бокой линии выбивает мяч в аут.

5. Продолжютс португальцы владеть мячом, но плотная оборона киевлян мешает им придумать что-то опасное.

6. Лаюн навешивал угловой - защитники выбили мяч.

7. Отодвинули динамовцы игру от своих ворот, но Гонсалес не смог начать атаку, проиграв борьбу на фланге Лаюну.

8. Велозу подавал угловой - Касильяс едва не ошибся, уронив мяч в собственной вратарской. Но, воверемя спохватился и исправился - два динамовца не добрались до мяча.

9. В центре поля команды катают мяч. Достаточно спокойное начало игры, чем-то напоминает вчерашнее начало "Шахтера" и "Реала".

10. Против Мораеса грубо нарушили правила в центре поля. Судья пока карточки бережет.

11. Гармаш оказался в оффсайде в потенциально опасной атаке киевлян.

12. Атака "Порту" заканчивается тем, что Браими проигрывает борьбу защитникам на фланге.

13. "Динамо" возится с мячом на свое половине поля и никак не может перейти в атаку.

14. Андре уронили на углу перед штрафной площадью. Опсаный стандарт для португальцев.

15. Браими пробил чуть выше ворот.

16. "Динамо" попыталось провести атаку, но Гонсалес на фланге проиграл борьбу Лаюну - мяч ушел за боковую линию.

17. Андре опасно прострелив с фланга в ответной атаке "Порту" - Хачериди выбил мяч в аут.

18. Предупреждение Майкону - грубо сбил Гусева в центре поля.

19. Неудачно разыграли динамовцы штрафной - Гармаш вновь вне игры.

20. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ГУСЕВ!!!!!! 1:0

21 Гармаш совершил великолепный сольный проход с центра поля на фланг и пробросил в центр штрафной - Велозу пропустил мяч, а капитан "Динамо" Гусев забил гол. Классная комбинация.

22. Кстати, это был первый удар в створ ворот в этом матче.

23. ГОЛ... Абубакар... 1:1

24. Драгович грубо ошибся на фланге обороны, после чего Лаюн навесил в центр штрафной и Абубакар ударом голвой поразил ворота киевлян - 1:1.

25. Вновь Гармаш оказывается в центре событий, на этот раз неудачно поборосля с защитником.

26. Гонсалес грубо сыграл в центре поля - судья вновь ограничивается устным предупреждением.

27. Вновь успокилась игра после яркой 3-минутной вспышки в середине тайма.

28. Велозу выходил на опасную ударную позицию, но проиграл борьбу за мяч Майкону.

29. Лаюн вновь прошел по флангу и подавал в штрафную - неудачно, мяч срезался с ноги.

30. Мораес бил по воротам "Порту" из-за пределов штрафной - мимо.

31. Португальцы попытались провести атаку - пас из центра поля оказался в никуда. Абубакар был вне игры.

32. Абубакар в атакующем запале нарушил правила на Хачериди - тут же извинился.

33. Подача с фланга Гонсалеса - Касильяс спокойно забирает мяч.

34. Антунеш подавал штрафной - Мораес не смог принять мяч, проиграв борьбу защитникам.

35. "Динамо" в последние минуты перехватило инициативу, но плодов это пока не приносит.

36. Череда взаимных ошибок в центре поля...

37. Лаюн с Гонсалесом повздорили в центре поля - судья вновь невозмутим.

38. Киевляне атакуют, Антунеш в борьбе с защитниками зарабатывает угловой.

39. Нелачно киевляне разыграли угловой - мяч выбили защитники, а во второй волне атаки судья зафиксировал оффсайд у Гусева.

40. Предупреждение Макси Перейре - выбил мяч после свистка в центре поля.

41. Неудачно комбинируют португальцы у чужой штрафной - Эррера и Андре не сумели переиграть защитников.

42. Еще один фланговый проход Перрейры - Гусев отбирает мяч.

43. И еще одна попытка "Порту" атаковать - на сей раз Лаюн упускает мяч за боковую линию в борьбе с защитниками.

44. Атака "Динамо" - Мораес пытался с мячом пройти в штрафную площадь соперника, но был остановлен тремя защитниками.

45. ГАРМАШ!!!! Шикраный момент у игрока "Динамо", но мяч после его удара в шикарном сэйве отбил Касильяс.

СУДЬЯ ДОБАВИЛ 1 минуту.

45+1. Подал штрафной Велозу - слишком сильно, Касильяс легко забрал мяч.

ПЕРЕРЫВ

Первый тайм оказался достаточно сумбурным, с большими перепадами. В основном, спокойное течение матча, резко прервалось в середине тайма, когда команды в течение двух минут обменялись голами. Можно сказать, что этот отрезок совсем не вписывался в канву игры. И очень обидно, что забив гол "Динамо" слегка расслабилось. Буквально на минуту. И тут же поплатилось за свою расслабленность...

Практически равная игра отражается в счете на табло. Тем не менее, "Динамо" на своем поле желательно побеждать. Для этого, во втором тайме команде Реброва нужно прибавлять в активности. В том. что "Динамо" способно побеждать "Порту" - сомнений нет. Первый тайм это отчетливо показал.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. Гости разыграли мяч с центра поля и... тут же потеряли его.

47. Предупреждение Гусеву - грубая игра против Андре.

48. Макси пробрасывал мяч в штрафную - Антунеш нивелировал опасность.

49. Предупреждение Абубакару - грубая игра в атаке против Гармаша.

50. Мораес пытался опасно атаковать, но не смог обыграть двух защитников "Порту".

51. Еще одна атака "Динамо", которую губит Антунеш - подача с фланга в никуда.

52. Португальцы овладели мячом, но спокойно держат егов центре поля.

53. Макси опасно подавал с фланга в центр штрафной, но все португальцы дружно пробежали мимо мяча.

54. Могла получиться опасная "ответка" у "Динамо", но Мораес не догнал мяч после паса из центра поля.

55. Данило наступил на Антунеша в борьбе у кромки поля - обошлось. Чисто игровой эпизод, никакой грубости.

56. Браими неожиданно оказался на фланге обороны, где выиграл дуэль у Антунеша.

57. Предупреждение получает Рыбалка - грубо сыграл прямо у линии штрафной.

58. Майкон пробил - мимо ворот. Чуть-чуть не докрутил...

59. Атака "Динамо" - пас с фланга Рыбалки оказался неточным.

60. Еще одна атака "Динамо" - Велозу все губит пасом вдоль линии штрафной прямо в ноги защитнику.

61. И еще одна атака "Динамо" - Гармаш не успевает к мячу, Касильяс ловит снаряд в руки.

62. Ответ "Порту" прерывает Гонсалес, который сбивает Андре у кромки поля. Штрафной для португальцев.

63. Подача со штрафного оказалась крайне неудачной - мяч в руках Рыбки.

64. ДРАГОВИЧ!!!! Отлично выбил мяч в прыжке после опаснейшей подачи Лаюна в центр штрафной.

65. Замена у "Порту" - Тельо вместо Эрреры.

66. Драгович сорвал атаку совей команды - пас вразрез между пртнерами в... аут.

67. Замена у "Динамо" - Буяльский вместо Гусева.

68. Гармаш стал капитаном "Динамо" после ухода с поля Гусева.

69. Андре пробил по воротам "Динамо" с линии штрафной - мимо.

70. Остановлена игра - Буяльский получил травму в столкновении с Абубакаром.

71. Замена у "Динамо" - Беланда вместо Гонсалеса.

72. "Порту" атакует, но упускает мяч за боковую. Абубакар нерасторопно сыграл на кромке поля.

73. Велозу подавал угловой - Хачериди пробил головой мимо. Мяч пролетел совсем рядом со штангой.

74. Гармаш бьет по воротам и мяч после неожиданного рикошета от защитника "Порту" Майкона летит на угловой. А ведь вратарь уже был не у дел.

75. После подачи углового Мораес голвой бьет прямо в руки вратарю Касильясу.

76 Еще один навес с фланга у "Динамо" - защитники вновь выбивают мяч. Давление киевлян ощущается.

77. Майкон получает травму в столкновении с игрокм "Динамо" в самом углу поля.

78. Замена у "Порту" - Корона вместо Браими.

79. Рыбка получил мяч от защитника и выбил на трибуну. От греха подальше...

80. Данило Силва пытался начать атаку "Динамо" навесом с фланга, но попал в защитника.

81. РЫБКА!!! Шикарный сэйв после удара Короны с дальней дистанции из-за штрафной.

82. Гол... 1:2... Абубакар.

83. После подачи с фланга Рыбка ошибся на выходе и Абубакар посылла мяч практически в пустые ворота. Дубль игрока "Порту".

84. ГАРМАШ!!!!! Едва не повторил сценарий первого тайма с точностью до наоборот. Замыкал головой навес с фланга, но мяч прошел совсем рядом со штангой...

85. Абубакар и Хачериди столкнулись - игрок "Динамо" лежит на газоне и держится за лицо.

86. Гармаш нарушает правила в атаке в борьбе с Абубакаром

87. Замена у "Динамо" - Кравец вместо Велозу.

88. Предупреждение Данило - грубая игра против Буяльского. Опасный штрафной для "Динамо".

89. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! БУЯЛЬСКИЙЙЙЙЙЙЙЙЙ!!!!! 2:2!

90. После удара Рыбалки со штрафного в "стенку" и серии рикошетов Буяльский головой переправил мяч в ворота. Красивый гол.

Судья добавил 3 минуты.

90+1. Угловой подали динамовцы неудачно - защитники выбили мяч.

90+2 Замена у Порту - Асвальдо вместо Абубакара.

90+3. Кравец ворвался в штрафную и пробил в сетку - с внешней стороны ворот...

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание!