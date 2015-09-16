Луческу о поединке с "Реалом": Бригада судей повлияла на игру

По словам Луческу, первый 30 минут у горняков был хороший контроль мяча, до эпизода, когда явно ошибся Пятов, передает сайт ФК "Шахтер".

"Очень сложно сегодня комментировать эту игру. Можно было бы говорить только о первых тридцати минутах. У нас был хороший контроль мяча, преимущество, мы создавали моменты – до того эпизода, когда так явно ошибся Андрей Пятов и счет стал 1:0 в пользу «Реала»", - сказал Луческу.

Также, главный тренер "Шахтера" высказал свое мнение касательно судейства в этом поединке.

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"Вчера на пресс-конференции я говорил, что желаю лишь одного: чтобы нас уважали! К сожалению, в матчах с топ-командами Европы постоянно судят против нас: «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Бавария» и так далее. Коллина, наверное, должен был бы хорошо подумать. Есть две манеры судейства. Для нас, для команд уровнем ниже, сразу желтая карточка. А для других, топ-команд, судья показывает, что делает последнее замечание. Плюс первый пенальти, которого и близко не было! Мяч ударился в спину Дарио, не коснулся руки. В моменте с назначением второго одиннадцатиметрового первым мяч рукой задел Карвахаль, а потом уже Азеведо. Так говорили игроки «Реала»", - отметил Мистер.

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"Нельзя, чтобы на таком уровне на игру влияло судейство. Трибуны и так оказывают давление. По большому счету это, наверное, болельщики назначили пенальти", - отметил Луческу.

По его словам, бригада судей повлияла на игру.

"Это неуважение к футболистам и к труду тренеров, которые готовят их к игре. «Реал» не нуждается в такой помощи", - заявил тренер горняков.

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Как сообщал УНИАН, в Мадриде завершился матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Реал" принимал донецкий "Шахтер" и выиграл со счетом 4:0.