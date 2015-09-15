В соперники сборной Украины по отбору к ЧМ-2018 может добавиться команда Косово

Об этом заявил генаральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, сообщает ТАСС.

Заседание исполкома пройдет на Мальте 17-18 сентября. "Рассмотрение заявки Косово включено в повестку дня", - сообщил Инфантино.

Президент Федерации футбола Косово Фадил Вокрри отметил, что у его организации высокие шансы на включение в состав УЕФА. "УЕФА демонстрирует желание решить проблему Косово", - сказал он.

Косово может стать полноправным членом УЕФА на ежегодном конгрессе организации, который пройдет в марте 2016 года в Будапеште (Венгрия). Членство в УЕФА необходимо для участия в отборочном турнире чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

В случае принятия Кососво в ряды УЕФА, национальная сборная попадет в отборе к ЧМ-2018 в Группу І, единственную в которой сейчас находятся 5 команд - Хорватия, Исландия, Украина, Турция и Финляндия. Во всех остальных группах находятся по 6 команд.