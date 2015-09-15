"Реал" и "Шахтер" выйдут на поле в домашней форме

Стали известны цвета формы мадридского «Реала» и донецкого «Шахтера», которые сегодня откроют групповой этап Лиги чемпионов, сообщает Sport.ua.

Обе команды сыграют в своих домашних комплектах – «Реал» в белом, а «Шахтер» выйдет на поле в черно-оранжевой форме.

Как сообщал УНИАН, матч 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» - «Шахтер» состоится сегодня в Мадриде и начнется в 21:45.