"Реал" и "Шахтер" выйдут на поле в домашней форме
13:46, 15 сентября 2015Спорт
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«Реал» сыграет в белом, а «Шахтер» выйдет на поле в черно-оранжевой форме
xsport.ua
Стали известны цвета формы мадридского «Реала» и донецкого «Шахтера», которые сегодня откроют групповой этап Лиги чемпионов, сообщает Sport.ua.
Обе команды сыграют в своих домашних комплектах – «Реал» в белом, а «Шахтер» выйдет на поле в черно-оранжевой форме.
Как сообщал УНИАН, матч 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» - «Шахтер» состоится сегодня в Мадриде и начнется в 21:45.
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