Торонто может отказаться от участия в конкурсе на проведение Олимпиады 2024

Об этом сообщает со ссылкой на источники в мэрии города сообщает The Toronto Star, пишут Ведомости.

По информации источника The Toronto Star, такое решение было принято после того, как мэр города Джон Тори не получил должной поддержки со стороны правительства провинции Онтарио. Также довольно низким оказался интерес к проведению Игр со стороны частных инвесторов и потенциальных спонсоров. Между тем только подача заявки на проведение Игр обойдется Торонто в $60 млн. Тори предполагал собрать эту сумму за счет частных инвесторов.

С 10 по 26 июля текущего года Торонто принимал Панамериканские игры, и организация турнира обошлась городу в $2 млрд, а сами Игры стали самыми дорогими в истории. Ранее Торонто пять раз неудачно претендовал на проведение Олимпиад.

По сообщению СМИ, мэр Торонто Тори сегодня (15 сентября) выступит на специальной пресс-конференции, на которой может официально огласить решение относительно отправки в Международный олимпийский комитет (МОК) заявки на проведение Игр.

Ранее необходимые бумаги в офис МОКа отправили Рим, Гамбург, Будапешт, Париж и Лос-Анджелес. Прием заявок на проведение Олимпийских игр - 2024 завершится в полночь 15 сентября. В апреле-мае 2016 г. МОК окончательно утвердит число городов-кандидатов, претендующих на организацию соревнований. Решение о месте проведения Игр-2024 МОК примет в 2017 г.