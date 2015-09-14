Букмекеры считают равными шансы в парах "Динамо" - "Порту" и "Днепр" - "Лацио", "Шахтер" аутсайдер в игре с "Реалом"

Аналитики ведущих мировых букмекерских контор считают равными шансы украинских клубов "Динамо" и "Днепр" в их противостояниях с португальским "Порту" и итальянским "Лацио" соответственно. Шансы "Шахтера" в игре с испанским "Реалом" считаются мизерными, сообщает Bet Explorer.

"Шахтер" первым стартует в еврокубках сезона 2015/16 и проведет свой матч Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" 15 сентября. В игре, которая состоится в Мадриде, на победу "Реала" ставки в среднем принимаются с коэффициентом 1,16 к 1, в то время как на ничью - 7,81 к 1, а на победу украинского клуба - 15,84 к 1.

В то же время, в паре Лиги чемпионов "Динамо" - "Порту" шансы практически равные. На победу "Динамо" в матче, который состоится в Киеве 16 сентября, можно поставить из рассчета 2.96 к 1, ан ничью - 3.14 к 1, а на победу "Порту" - 2.52 к 1.

Последним на старт выйдет днепропетровский "Днепр", который 17 сентября примет на своем поле итальянский "Лацио" (Рим) в матче Лиги Европы. В этом матче, на победу "Днепра" можно поставить с коэффициентом 2.58 к 1, на ничью - 3.15 к 1, а на победу "Лацио" - 2.74 к 1.

Матчи 1-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы состоятся 15-17 сентября.