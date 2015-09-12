"Динамо" и "Днепр" одержали крупные победы в матчах Премьер-лиги

В Киеве и Запорожье завершились матчи 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в которых киевское "Динамо" обыграло "Александрию" со счетом 3:0, а днепропетровский "Днепр" был сильнее запорожского "Металлурга" - 4:1.

Игра в Киеве держала в напряжении болельщиков только в первые полчаса. А затем, в течение 5-ти минут киевляне забили два гола. На 33-й минуте счет открыл Денис Гармаш. Его партнер по команде Данило Силва выполнил навес и Гармаш ударом головой отправил мяч в сетку. Шансов у вратаря "Александрии" Андрея Новака не было. А на 38-й минуте преимущество киевлян увеличил Домагой Вида. После низовой передачи Андрея Ярмоленко с углового Вида щекой в касание переправил мяч под дальнюю штангу. А уже в самой концовке игры, на 90+4 минуте счет до крупного довел Данило Да Силва. Атака "Динамо" правым флангом завершилась передачей Ярмоленко, после которой Силва отправил мяч точно в дальний угол ворот - 3:0.

А в "днепровском дерби" в Запорожье "Днепр" уже в первом тайме довел свое преимущество до крупного. На 11-й минуте счет открыл Евгений Селезнев, на 24-й полузащитник "Днепра" сделал дубль реализовав пенальти, а на 39-й Руслан Ротань довел счет до 3:0. После перерыва Эдмар на 68-й минуте довел счет до 4:0, а спустя 3 минуты, на 71-й, Валерианэ Гвилия забил гол в составе "Металлурга" - 4:1.

В еще одном матче дня донецкий "Олимпик" проиграл ужгородской "Говерле" со счетом 0:1.

Таким образом, в турнирной таблице у "Динамо" - 19 очков, донецкого "Шахтера" - 16, "Днепра" - 14,

7-й тур чемпионата Украины завершится тремя матчами в воскресенье, 13 сентября.