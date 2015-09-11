Украинские гимнастки завоевали три бронзовые медали за один день чемпионата мира

В Штуттгарте (Германия) продолжается Чемпионат мира по художественной гимнастике, в рамках которого разыграны три комплекта медалей в индивидуальных командных соревнованиях, сообщает официальный сайт соревнований.

Во всех трех дисциплинах 3-е место заняли представители Украины.

В командных соревнованиях украинки Анна Ризатдинова Виктория Мазур и Элеонора Романова набрали в сумме 141,196 балла. Наши грации уступили всего о,118 балла команде Беларуси. Чемпионом стала сборная России (148,990).

В финалах индивидуальных упражнений Ризатдинова получила от судей 18,566 балла за упражнений с булавами и 18,383 - за упражнение с лентой. Чемпионкой в обоих видах программы стала Яна Кудрявцева из России, а серебро завоевали ее соотечественницы Александра Солдатова (булавы) и Маргарита Мамун (лента).

Таким образом, на счету сборной Украины уже 4 бронзовые медали ЧМ. Ранее Ризатдинова завоевала бронзу в упражнении с обручем.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Штуттгарте с 7 по 13 июля.