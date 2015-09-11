Украинки завоевали две бронзовые медали ЧМ в женской борьбе

В Лас-Вегасе (США) продолжается Чемпионат мира по борьбе, в рамках которого в женской борьбе украинки Татьяна Кит и Юлия Ткачук завоевали бронзовые награды, сообщает официальный сайт соревнований.

В весовой категории до 55 кг. в схватке за третье место Кит оказалась сильнее Екатерины Гончар-Янушкевич из Беларуси - 5:0. Чемпионкой мира в этой категории стала Хелен Луис Мароулис, которая одолела в финале Ирину Ологонову из России - 11:0.

В свою очередь, в весовой категории до 63 кг. Ткач сумела победить канадку Бракстон Реи Стоун - 6:5. Чемпионкой мира стала Батцэцэг Соронзонболдын из Монголии, которая в финале взяла верх над китаянкой Лань Чжан - 2:0.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 6 наград - 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по борьбе проходит в Лас Вегасе с 7 по 13 сентября.