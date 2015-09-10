Сборная Украины проиграла Бельгии и не сумела выйти в плей-офф Евробаскета

В Риге (Латвия) завершился матч последнего тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Украины проиграла команде Бельгии - 71:79, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы прекратили выступления на турнире, не выйдя в плей-офф.

Украинцы мощно провели стартовый отрезок игры и по итогам первого периода создали себе вполне комфортное преимущество в 5 очков - 19:14. Тем не менее, развить этот успех подопечные Евгения Мурзина не смогли. Во второй четверти соперник выровнял положение и даже сумел чуть сократить отставание в счете - 21:20.

После большого перерыва уже бельгийцы завладели инициативой и за 2 минуты 17 секунд до конца третьей 10-минутки довели свой перевес до 7 очков (47:54). В итоге, четверть закончилась со счетом 24:15 в пользу "красных", а общий перевес бельгийцев составлял 5 баллов - 59:54.

В заключительном периоде, в самом начале бельгийцы мощно спуртовали - 11:2, чем предрешили исход всего матча.

Отметим, что дабл-даблом в этой игре отметился Кирилл Фесенко, на счету которого 20 набранных очков и 11 подборов.

Таким образом, по итогам группового турнира на счету сборной Украины 1 победа при 4 поражениях и команда не сумела выйти в плей-офф - 1/8 финала.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2015 проходит с 5 по 20 сентября.