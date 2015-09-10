Евробаскет-2015, 5-й тур, Украина - Бельгия: видео онлайн-трансляция

Соперником сборной Украины по решающей игре группового этапа станет команда Бельгии, напоминает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В последние годы бельгийцы стали одним из наших самых стабильных соперников. С ними мы были в одной группе на ЕвроБаскетах 2011 и 2013 и оба раза обыгрывали их. В целом же статистика в официальных матчах между двумя сборными - 4:2 в пользу Украины.

Сборная Бельгии – крепкий середнячок. Имеет своих звезд европейского масштаба как Аксель Эрвель и Сэм ван Россом, имеет хорошего опытного тренера, который работает со сборной уже 10 лет подряд, имеет подбор добротных игроков, которые играют преимущественно в местных топовых клубах (Остенде, Шарлеруа), а чемпионат Бельгии входит в 10-ку сильнейших в Европе. Наконец, натурализованный игрок Мэтт Лойески представляет именитый греческий «Олимпиакос».

Тренер и игроки сборной Украины поделились впечатлениями накануне решающей игры.

Главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин: «Не должно стоять вопроса – устали мы или нет, у нас одна игра, в которой нужна победа. Поэтому все свои силы нужно отдать. Мы имеем всю информацию относительно Бельгии, смотрели их сегодняшний матч, провели полностью скаутинг. Единственная сложность – восстановление, ведь у нас очень мало времени, завтра матч в 15:30, и мы не имеем тренировки, чтобы подготовиться. Есть проблемы в смысле микротравм. Рэндлу сейчас делают рентген. Джером сказал, что несмотря на любую травму, он будет играть. Я верю, что он будет играть. Будем настраиваться только на победу».

Капитан сборной Украины Кирилл Фесенко: «Удастся ли сохранить сегодняшний настрой? Это очень важно. После Литвы был очень неплохой эмоциональный всплеск, однако потом жесткий провал в игре с Чехией. Бельгию еще не разбирали, но смотрели раньше, плюс мы с ней каждый Евробаскет играем. Если выйдем с таким же настроем, как сегодня, с самого начала матча, все будет в порядке».

Игрок сборной Украины Александр Мишула: «Нужно отдаваться игре полностью. В сборной Бельгии задние игроки немалого роста, крепкие, возможно будут играть вниз, у нас Рэндл невысокого роста, я тоже. В сборной Бельгии, кстати, нет такого большого игрока, который сможет противостоять нашему Кириллу Фесенко. По сравнению с ЕвроБаскетом 2013, в сборной Бельгии сменились немало игроков. Воспоминания, конечно, есть с того времени, они хорошие, но прошлое нужно забывать, это касается и трех проигранных поединков на Евробаскете 2015, разобрать ошибки и двигаться дальше. Завтра мы можем победить за счет желания, самоотдачи на сто процентов, надо разыгрывать мяч, играть командно».

Матч Украина - Бельгия начнется в 15.30 по киевскому времени. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.