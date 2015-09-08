"Днепр" стал самой прогрессирующей командой года в европейском футболе

Европейская ассоциация клубов (ЕСА) подвела итоги сезона 2014/15 и определила лауреатов собственной премии в четырех номинациях, отметив среди прочих днепропетровский "Днепр", сообщает Goal.com.

Лучшей командой года признана испанская "Барселона", сделавшая в минувшем сезоне своеобразный хет-трик. Подопечные Луиса Энрике сумели выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Испании и национальный Кубок. Кроме того, "Барселона" также выиграла Суперкубок УЕФА. А поражение в Суперкубке Испании от "Атлетика" из Бильбао никак не повлияло на итоговое решение ЕСА.

Приз "Прогресс года" был вручен днепропетровскому "Днепру", который сенсационно вышле в финал второго по значимости еврокубка - Лиги Европы.

Английский "Арсенал" получил награду в номинации "Программа социальной ответственности". Клуб отмечен за работу с молодежью в Лондоне.

Приз в четвертой заключительной номинации будет вручен эстонской "Левадии" (Таллин) за программу "Вместе мы движемся", направленную на улучшение доступности стадиона для слабовидящих болельщиков, которые требуют помощи собак. Теперь такие болельщики смогут сопереживать любимой команде непосредственно на стадионе.