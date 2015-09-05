Тренер сборной Украины Фоменко: "Не все поняли, что во втором тайме начинаем все сначала"

Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу своей команды над сборной Беларуси - 3:1, отдельно акцентировав внимание на неудачном втором тайме.

В частности, Фоменко отметил: "Закончился первый тайм, мы зашли в раздевалку, разобрали ошибки, которые были в первой половине. Когда выходили на второй тайм – сказали ребятам, что игра во второй половине будет сложная для нас. Договорились играть, как вроде счет 0:0, но не все это поняли. Были ошибки".

Относительно удаления Гармаша - две желтые карточки за несдержанность и симуляцию, Фоменко заметил: "Денис, конечно, парень эмоциональный. Очень переживает, что так получилось. Думаю, что он сделает правильный вывод и поймет, что эмоции нужно направлять в нужное русло".

Комментируя же тот факт, что Ярмоленко уходя с поля отмахнулся от тренера, Фоменко сказал: "Это все эмоции. Он не хотел, чтобы его меняли. Но нужно думать, не только о сегодняшнем матче, но и о следующем. Мы решили его поберечь, чтобы он не был измотан".

Наконец, рассуждая о следующем матче - против сборной Словакии - тренер отметил: "У нас есть еще два дня и накануне игры мы будем знать более точную информацию об их состоянии".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины обыграла команду Беларуси со счетом 3:1 в матче отборочного цикла Евро-2016. Следующий матч украинцы проведут 8 сентября против сборной Словакии в гостях, в Жилине.