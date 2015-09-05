Сборная Украины обыграла Беларусь в матче отбора Евро-2016

Во Львове завершился матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2016 года, в котором сборная Украины принимала команду Беларуси и выиграла со счетом 3:1.

Судьба матча была решена в первом тайме.

Украинцы очень активно начали матч и уже на 7-й минуте стартовый натиск увенчался голом. После неудачного розыгрыша углового белорусами, гости не успели вернуться в оборону. В совю очередь, Кравец подхватил мяч прошел к воротам и пробил точно в нижний угол ворот.

На 29-й минуте хозяева удвоили сове преимущество. Шевчук простреливал вдоль линии ворот, вратарь гостей Горбунов дотянулся до мяча и пытался отбить, но попал в Ярмоленко. Андрею же оставалось только попасть по пустым воротам - 2:0. А на 40-й минуте игрок сборной Беларуси Сиваков завалил Кравца в своей штрафной площади и хозяева поля получили право на пенальти. 11-метровый четко реализовал Коноплянка - 3:0.

После перерыва украинцы прогнозируемо сбавили темп и соперник однажды воспользовался этим. Гол с пенальти забил Корниленко - 3:1.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, сборная Украины набрала 15 очков и продолжает претендовать на 1-2 место в итоговой турнирной таблице группы и прямую путевку на чемпионат Европы во Франции.

Следующий матч украинцы проведут 8 сентября против национальной сборной Словакии в гостях в Жилине.