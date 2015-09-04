Сборная Литвы по теннису определилась с составом на матч Кубка Дэвиса против Украины

Капитан сборной Литвы по теннису Римвидас Мугевичус огласил состав команды на матч 1-го раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны против команды Украины, сообщает официальный сайт турнира.

Первый номер литовцев – Рикардас Беранкис – 78-я ракетка мира (211-й в парном рейтинге). Лайринас Григелис занимает 245-е место (239), Лукас Мугевичюс – 636-й (337), Давидас Сакинис – 1562 (в парном рейтинге отсутствует).

Состав сборной Украины на этот матч пока не определен. В частности, накануне один из лидеров национальной сборной Сергей Стаховский отметил: "Я разговаривал с капитаном сборной Михаилом Филимой. Он сообщил мне, что Долгополов из-за травмы пропустит матч с Литвой. На данный момент, мое участие зависит от моего выступления в матче Открытого чемпионата США в пятницу". Сегодня Стаховский проводит матч 3-го круга US Open против Жо-Вилфрида Тсонги из Франции. В случае, если украинец выиграет и попадет в четвертый круг соревнований в Нью-Йорке (1/8 финала) у него практически не будет времени для подготовки к игре Кубка Дэвиса.

Матч Литва - Украина состоится 18-20 сентября в Вильнюсе.