Гендиректор "Зари" не подтверждает переход Хомченковского в испанский клуб
15:58, 01 сентября 2015Спорт
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Генеральный директор ФК «Заря» (Луганск) Сергей Рафаилов не подтвердил трансфер полузащитника команды Дмитрия Хомченовского в клуб второго дивизиона чемпионата Испании «Понферрадина».
Дмитрий Хомченковский пока остается игроком "Зари" / footboom.com
Информацию, опубликованную на официальной страничке в Twitter испанской Ла Лиги, Рафаилов прокомментировал "Футбол 24".
— Дмитрий Хомченовский на данный момент еще никуда не перешел, он – игрок «Зари». Были ли переговоры с испанским клубом? Этот вопрос без комментариев. Если что-то происходит в клубе, об этом объявит официальный сайт «Зари».
Ни на официальном сайте "Зари", ни на официальном сайте "Понферрадины" информации о переходе игрока на данный момент нет.
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