Гендиректор "Зари" не подтверждает переход Хомченковского в испанский клуб

15:58, 01 сентября 2015
Спорт
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Генеральный директор ФК «Заря» (Луганск) Сергей Рафаилов не подтвердил трансфер полузащитника команды Дмитрия Хомченовского в клуб второго дивизиона чемпионата Испании «Понферрадина».

Дмитрий Хомченковский открыл счет голам в новом сезоне Премьер-лиги / footboom.com

Информацию, опубликованную на официальной страничке в Twitter испанской Ла Лиги, Рафаилов прокомментировал "Футбол 24".

— Дмитрий Хомченовский на данный момент еще никуда не перешел, он – игрок «Зари». Были ли переговоры с испанским клубом? Этот вопрос без комментариев. Если что-то происходит в клубе, об этом объявит официальный сайт «Зари».

Ни на официальном сайте "Зари", ни на официальном сайте "Понферрадины" информации о переходе игрока на данный момент нет.

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