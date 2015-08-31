Украинские боксеры-юниоры победили на турнире на призы братьев Кличко

В Бердичеве завершился XVIII Международный турнир по боксу класса «А» среди молодежи на призы братьев Кличко. В соревнованиях принимали участие боксеры 1997-98 годов рождения в 10 весовых категориях.

Украинцы завоевали в Бердичеве 23 медали (7 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых). Среди наших соотечественников победителями турнира стали Мурат Сирожа (весовая категория до 49 кг), Андрей Тишковец (52 кг), Артур Пригода (64 кг), Андрей Терегеря (69 кг), Влад Роленко (75 кг), Степан Грекул (81 кг) , Вячеслав Гаврилюк (свыше 91 кг).

Украина с 77 очками уверенно заняла первое место в общекомандном зачете. Вторая позиция досталось Армении (6 медалей, среди которых одна золотая и 16 очков). Третья - Литве (4 медали, среди которых одна золотая и 10 очков).

Лучшим боксером турнира, который получил специальный приз из рук директора фонда Кличко Алины Носенко, стал Андрей Терегеря.

"За 17 лет на ринге Бердичева проводили свои мужские разговоры с помощью жестов более 1600 спортсменов, представляющих 32 страны мира, - отметила Алина Носенко. - Здесь оттачивали свое мастерство олимпийские чемпионы Александр Усик и Василий Ломаченко, призер олимпийских игр Вячеслав Глазков, чемпион мира Евгений Хитров и много других боксеров, которые на сегодняшний день имеют серьезные спортивные достижения. Уверена, что и нынешние состязания подарят мировому бокса новые имена".

Самым техничным боксером турнира был признан представитель Молдовы Дорин Букша. Дорин победил в весовой категории до 60 кг и получил необычный трофей - огромную боксерскую грушу. Приз зрительских симпатий достался украинцу Олегу Чулячееву. Почетный президент официального фан-клуба братьев Кличко Сергей Алексеев торжественно вручил Олегу подарочный сертификат на поездку на бой Владимир Кличко - Тайсон Фьюри, который состоится в немецком Дюссельдорфе 24 октября.

"Считаю, что для Олега такой подарок будет хорошей мотивацией для новых свершений в ринге и жизни, - отметил Сергей Алексеев. - Турнир на призы братьев Кличко уже 17 лет объединяет юных боксеров, каждый из которых, наверное, мечтает добиться на ринге таких же успехов, которые покорились Виталию и Владимиру. Братья Кличко - это живые легенды бокса, и очень правильно, что именно на их примерах уже выросло целое поколение".

Настоящий ажиотаж в Бердичеве вызвал приезд Киевского городского председателя Виталия Кличко, который рассказал поучительные истории из своего боксерского прошлого. Одними из самых внимательных зрителей были бойцы 26-й Бердичевской артиллерийской бригады.

"Спорт имеет возможности и силы изменить мир. Он закаляет силу духа и волю к победе - отметил Виталий Кличко. - Мы готовимся не только к 18-му и 19-му по счету турнирам, но и к юбилейному 20-му, который собираемся сделать большим событием. Есть планы провести его на открытом воздухе, в шатрах, с настоящим спортивным шоу".