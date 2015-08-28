Усик оказался тяжелее Мюллера на взвешивании перед боем

Украинский боксер Александр Усик и его соперник Джонни Мюллер (ЮАР) прошли процедуру взвешивания перед завтрашним поединком, сообщает пресс-служба промоутреской компании К2.

Вес Усика составил 90,5 кг, а вес Мюллера - 88,5 кг.

Кроме того, в рамках вечера бокса компании братьев Кличко свой первый поединок на профессиональном ринге проведет серебряный призер Олимпиады в Лондоне Денис Беринчик. Вес Дениса Беринчика сегодня составил 63,1 кг, а вес его соперника Тарика Мадни - 64,15 кг.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в киевском Дворце спорта Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (7-0-0, 7КО) проведет защиту титула в поединке с представителем Южной Африки Джонни Мюллером (19-4-2, 13 КО).