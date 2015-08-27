"Динамо" и "Шахтер" попали в третью корзину жеребьевки Лиги чемпионов, украинские и российские команды будут разведены

До последнего не было известно, где будут "горняки", ведь в случае вылета в плей-офф "Байера" и "Манчестер Юнайтед", дончане вошли бы во вторую корзину. Однако, эти команды выиграли свои решающие бои, пишет ТСН.

Теперь по правилам УЕФА, в первую корзину попали действующий победитель турнира и чемпионы семи ведущих ассоциаций (Испании, Англии, Германии, Италии, Португалии, Франции и России). Остальные формируется в соответствии с клубным рейтингом.

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Поскольку действующий победитель турнира "Барселона" также является сильнейшим клубом Испании, в первой корзине будет чемпион Нидерландов - восьмой ассоциации в рейтинге.

Корзина 1. "Барселона", "Челси", "Бавария", "Ювентус", "Бенфика", ПСЖ, "Зенит", ПСВ.

Корзина 2. "Реал", "Атлетико", "Порту", "Арсенал", "Валенсия", "Манчестер Сити", "Байер", "Манчестер Юнайтед".

Корзина 3. "Шахтер", "Севилья", "Лион", "Динамо" Киев, "Олимпиакос", "Галатасарай", "Рома", ЦСКА.

Корзина 4. "Боруссия" Менхенгладбах, "Вольфсбург", "Динамо" Загреб, "Маккаби" Тель-Авив, "Гент", "Мальме", БАТЭ, "Астана".

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Также ТСН отмечает, что УЕФА продолжит практику разведения украинских и российских футбольных клубов во время жеребьевки еврокубков.

На церемонии в Монако, которая состоится 27 августа в 18:45, "Динамо" и "Шахтер" не смогут попасть в одну группу с "Зенитом" или ЦСКА.

В прошлом сезоне украинские и российские клубы также не встречались в еврокубках.