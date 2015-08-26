Испания установила рекорд представительства страны в Лиге чемпионов - пять клубов

Испанская "Валенсия" вышла в основной турнир Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей в раунде плей-офф квалификации "Монако". Игра в Монте-Карло завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, но неделей ранее испанцы выиграли на своем поле с более крупным счетом 3:1, сообщает официальный сайт УЕФА.

Таким образом, Испания установила рекорд по числу представителей страны в самом престижном еврокубке.

Испания, как страна с наибольшим рейтингом в таблице УЕФА изначально могла заявить четыре команды. Три сильнейшие клуба - "Барселона", "Реал" и "Атлетико" напрямую попадали в групповой этап, а "Валенсия" получала право сыграть в раунде плей-офф квалификации.

Вместе с тем, согласно новым правилам УЕФА в Лигу чемпионов автоматичесик попадает победитель прошлогоднего турнира Лиги Европы, которым стала "Севилья", обыгравшая в решающем матче днепропетровский "Днепр". В Примере (национальном чемпионате Испании" прошлого сезона команда заняла лишь 5-е место и не могла попасть в самый престижный еврокубковый турнир через первенство страны.

Как сообщал УНИАН, накануне состоялись ответные матчи райнда плей-офф Лиги чемпионов в пяти парах. Среди вышедших в групповой этап турнира также значатся донецкий "Шахтер", израильский "Маккаби" (Тель-Авив), шведский "Мальме" и хорватское "Динамо" (Загреб).

В среду состоятся еще 5 ответных матчей в парах раунда плей-офф, по итогам которых определится окончательный список участников Лиги чемпионов сезона 2015/16.

Жеребьевка группового этапа ЛЧ пройдет в четверг, 27 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).