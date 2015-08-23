Украинская четверка каноистов завоевала серебро Чемпионата мира по гребле

В Милане завершился финальный заезд Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди четверок-каноистов на дистанции 1000 м., где второе место заняла сборная Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы выступали в составе Денис Коваленко, Денис Камерилов, Виталий Вергелес и Эдуард Шеметило.

Наш квартет прошел дистанцию за 3 мин. 23.882 секунды, отстав от победителей из сборной Румынии на 0.680 секунды. Бронзовую медаль завоевал квартет из Венгрии.

Как сообщал УНИАН, накануне на дистанции 500 метров среди мужских каноистов-двоек \украинцы Дмитрий Янчук и Тарас Мищук завоевали бронзовые медали.