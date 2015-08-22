Коноплянка дебютировал в Примере и пошутил с арбитром

В первом туре Примеры украинский вингер сыграл против "Малаги", передает ZN.ua.

Коноплянка появился на поле на 65-й минуте, однако особо ничем не запомнился, разве что один раз заработал на себе фол.

Дело в том, что через четыре минуты после появления украинца на поле "Севилья" осталась в меньшинстве и большую часть оставшегося времени провела в обороне. А в редких атаках мячом Коноплянку партнеры практически не снабжали. Поединок завершился нулевой ничьей.

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Отличиться Коноплянка успел перед выходом на поле. Украинец подошел к бровке, однако на протяжении нескольких минут ждал, пока можно будет провести замену. В итоге Евгений решил пошутить с четвертым арбитром, жестами показав ему, мол, я пошел отсюда. Рефери сперва не понял юмора, но затем ответил улыбкой.

Ранее УНИАН сообщал, что Коноплянка забил гол в фантастическом матче за Суперкубок УЕФА. Гол украинского легионера "Севильи" на 81-й минуте игры позволил команде сравнять счет в матче.