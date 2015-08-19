"Шахтер" выиграл у "Рапида" в матче Лиги чемпионов

В Вене завершился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА в котором венский "Рапид" принимал донецкий "Шахтер" и проиграл со счетом 0:1.

Судьба матча была решена в концовке первого тайма.

Гости имели преимущество на протяжении всей игры, а единственный голевой момент случился на 43-й минуте. Ярослав Ракицкий подключился в атаку и с левого фланга прострелил в штрафную, где Ромеро Марлос обыграл двух соперников и пробил в нижний угол - мяч от штанги влетел в ворота.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

В остальных матчах дня ЛЧ испанская "Валенсия" обыграла представителя чемпионата Франции "Монако" (3:1), албанский "Скендербеу" уступил хорватскому "Динамо" из Загреба (1:2), шотландский "Селтик" выиграл у шведского "Мальме" (3:2), а швейцарский "Базель" сыграл вничью с израильским "Маккаби" из Тель-Авива (2:2).

Ответные матчи во всех пяти парах состоятся во вторник, 25 августа.