Сборная Украины по пляжному футболу отправилась на Суперфинал Евролиги 2015

Главный тренер сборной Евгений Вареница и тренер команды Николай Костенко взяли в Пярну 11 футболистов, сообщает beachsoccer.kiev.ua.

В главном европейском турнире года примут участие следующие футболисты: вратари – Владимир Гладченко («Выбор» Днепропетровск) и Тарас Коваленко («Хит» Киев), универсалы – Игорь Борсук, Андрей Борсук, Александр Корнийчук, Олег Зборовский, Дмитрий Медвидь, Максим Войток (все - «Хит» Киев), Виктор Пантелейчук («Гриффин» Киев), Роман Пачев («Динамо» Москва) и Константин Андреев («Выбор» Днепропетровск).

В четверг, 20 августа наша команда начнет турнир в своей группе «А» матчем с командой Белоруссии в 14:00 по киевскому времени. На следующий день в 15:15 украинцы сыграют с Испанией, а в субботу, 22 августа состоится поединок против Италии в 14:00.

Согласно регламенту соревнований, в "золотом" финале сыграют победители своих групп, а в "бронзовом" матче сойдутся команды, занявшие вторые места.

В группе «Б» Суперфинала сыграют команды Португалии, России, Швейцарии и Франции.

Суперфинал Евролиги пляжного футбола пройдет в Пярну с 20 по 23 августа.