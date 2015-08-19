Сергея Бубку переизбрали вице-президентом ИААФ

Об этом стало известно в первый день Конгресса ИААФ в Пекине, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Бубка набрал наибольшее количество голосов среди всех претендентов — 187. На должностях вице-президентов также будут работать Дахлан Аль-Хамад из Катара (159), камерунец Хамад Калькаба Мальбум (115) и кубинец Альберто Хуанторена (111).

Также стало известным имя нового президента ИААФ. Им был избран британец Себастьян Коэ. Напомним, на должность претендовали два кандидата — Коэ и Бубка. Участие в голосовании приняли 207 федераций-членов ИААФ. Британец набрал 115 голосов, украинец — 92. С 1999 года ИААФ возглавлял сенегалец Ламин Диак.

«Знаю, что легкая атлетика в будущем будет только расти и с каждым днем будет становиться все сильнее, - отметил Сергей Бубка после голосования. - Я счастливый человек, ведь и дальше буду служить нашему виду спорта и работать ради его развития».

Конгресс ИААФ продлится в течение двух дней, а с 22 по 30 августа Пекин примет чемпионат мира по легкой атлетике.