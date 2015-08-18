Тренеры донецкого "Шахтера" и венского "Рапида" единодушно признали силу украинского клуба

Наставники донецкого "Шахтера" и австрийского "Рапида" (Вена) Мирча Луческу и Зоран Баришич провели предматчевые пресс-конференции накануне игры раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Вене, где единодушно признали силу украинского клуба, сообщае пресс-служба ФК "Шахтер".

В частности, наставник горняков Луческу отметил: "Игра «Рапида» характеризуется полной самоотдачей на поле. Наверное, это и требование болельщиков – чтобы их команды постоянно были в движении, бились за каждый момент, за каждый мяч и добивались положительного результата. Однозначно у нас будет тяжелый матч, я знаю об этом. С уважением отношусь к «Рапиду» и его футболистам. Но «Шахтер» должен выходить с поля в этой игре с победой".

Говоря же о неудачах собственной команды в последних двух матчах тренер заметил: "Проблема в концентрации внимания. В особенности это связано с опытными игроками. В поединке с «Ворсклой» был момент, когда мы могли вести с крупным счетом. С «Днепром» было три стопроцентных пенальти. Когда Лучкевич толкал Гладкого в спину. Также эпизоды с Феррейрой, Тейшейрой. Многое зависит от судьи и от того, как он интерпретирует моменты. В поединках с нашими непосредственными соперниками всегда ошибки судейства будут не в нашу пользу! «Шахтер» и сейчас является сильной командой, но приходится мириться с такими неприятными фактами. Просматривая игры в чемпионате, думаю, что кто-то не хочет, чтобы «Шахтер» продолжал побеждать. Мне очень сложно осуждать наших футболистов, когда в конце матча такое имеет место, причем приходится через подобные вещи проходить от игры к игре! Не хотел бы здесь об этом говорить, мы находимся в другой стране, которой это не касается".

В свою очередь, наставник австрийского клуба Баришич был лаконичен: «Шахтер» – очень сильная, очень опытная команда, которая доказала это в прошлые годы. В составе «горняков» есть целый ряд игроков с хорошими индивидуальными качествами. Они в любой момент могут решить исход матча. Поэтому нам предстоит очень тяжелая игра. Но мы ждем ее и выложимся на сто процентов!"

Также тренер посетовал на проблемы с составом в своей команде: "Хочу отметить, что, к сожалению, помимо Томаса Шраммеля и Штефана Шваба, также травмировался Штефан Штангль. Мы очень надеемся, что к завтрашнему дню в плане здоровья будет готов Дибон. С нетерпением ждем этого матча и очень рады играть перед таким большим количеством наших болельщиков. Нам действительно понадобится эта поддержка".

Как сообщал УНИАН, первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Рапид" - "Шахтер" пройдет в среду, 19 августа, в Вене. Ответный и решающий матч состоится во вторник, 25 августа во Львове. По итогам двух матчей определится команда, которая выступит в Лиге чемпионов 2015/16.