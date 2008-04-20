Результаты 35 тура английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 35 тура английской Премьер-лиги

Астон Вилла - Бирмингем 5:1 (Янг 28, 63, Карью 42, 53, Агбонлахор 78 - Форселл 67)

Ньюкасл - Сандерленд 2:0 (Оуэн 5, 45 пен.)

Манчестер Сити - Портсмут 3:1 (Васселл 11, Петров 13, Марувари 74 - Утака 24)

Напомним, что вчера были сыграны матчи:

Арсенал - Рэдинг 2:0 (Адебайор 30, Силва 38)

Блэкберн - Манчестер Юнайтед 1:1 (Санта Крус 21 – Тевес 88)

Фулхэм - Ливерпуль 0:2 (Пеннант 16, Крауч 69)

Уиган - Тоттенхэм 1:1 (Хески 12 - Бербатов 6 )

Вест Хэм - Дерби 2:1 (Замора 20, Коул 77 – Мирс 65)

Миддлсбро - Болтон 0:1 (Маккан 61)

Тройка лидеров чемпионата за три круга до финиша: МЮ - 81 очко, Челси - 78 и Арсенал - 74.

Не теряет надежды Ливерпуль - 69 очков, у Эвертона 61, Астон Виллы 58, Портсмута 57, Блекберна и МСити по 52, Вест Хэма 47, Тоттенхэма и Ньюкасла по 42, Уигана, Миддлсбро и Сандерленда по 36, Болтона и Рединга по 32, Бирмингема 31, Фулхэма 27, Дерби 11 .

Ждем 26 апреля, когда состоится матч Челси - МЮ.

Арсеналу предстоят встречи с Дерби (28 апреля), Эвертоном (4 мая) и Сандерлендом (11 мая).

МЮ - с Вест Хэмом (3 мая) и Уиганом (11 мая).

Челси - с Ньюкаслом (5 мая) и Болтоном (11 мая).