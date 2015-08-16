Луганская "Заря" вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата Украины

В Одессе завершился центральный матч дня чемионата Украины по футболу, в котором "Черноморец" принимал луганскую "Зарю" и проиграл со счетом 0:2.

Судьба матча была решена во втором тайме.

Луганчане, считавшиеся фаворитами этого матча, воплотили свое преимущество в голы в начале второго тайма. На 47-й минуте одесситы потеряли мяч на своей половине поля, Желько Любенович с правого фланга навесил точно на голову Ивану Петряку и тот пробил в правый от себя угол. Вратарь "Черноморца" Дмитрий Безрук в прыжке немного зацепил мяч, но не сумел отбить.

А спустя 9 минут, на 56-й, после разрезной передачи от Петряка Александр Караваев вышел один на один с Безруком, но с ударом голкипер справился. Мяч покатился во вратарскую и догнавший мяч Караваев расстрелял ворота - 0:2.

В других матчах дня "Сталь" проиграла "Волыни" - 1:2, а "Металлист" сыграл вничью с "Говерлой" - 2:2.

Таким образом, "Заря" догнала по набранным очкам донецкий "Шахтер" - по 10 баллов, но опережает соперника по дополнительным показателям, занимая 2-е место. Лидером является киевское "Динамо" - 15 баллов. У "Карпат" - 9 очков, "Днепра" и "Волыни" - по 8.