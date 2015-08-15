Чемпионат Украины, 5-й тур, "Металлург" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье проходит матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Металлург" принимает на своем поле полтавскую "Ворсклу".

В этом матче встречаются аутсайдер нынешнего сезона "Металлург" (14-е место в таблице) и середняк "Ворскла" (9-е).

Соперники имеют примерно одинаковый средний рейтинг в истории выступлений в чемпионате Украины, но об этом никак не свидетельствует статистика личных отношений, где «Ворскла», особенно после последнего возвращения запорожцев в элиту, является явным лидером в паре.

В частности, три предыдущих сезона принесли нынешним гостям стопроцентный результат (6 побед в 6 матчах) с разницей забитых и пропущенных мячей 20:1.

При этом, обе стороны неудачно начали нынешний турнир. Для полтавчан проблемы являются относительными, ведь на внутренней арене команда Василия Сачко еще не проигрывала, сыграв при этом уже с «Днепром» и «Шахтером» (4 ничьи в 4 играх - 4 очка). В то же время «Металлург» может гордиться разве что выстраданным не совсем по игре единственным турнирным баллом неделю назад в Ужгороде (1 ничья, 3 поражения - 1 очко).

На котировках букмекерских контор в нынешнем матче "Ворскла" является явным фаворитом. На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 1,34 к 1, в то время как на ничью - 4,38 к 1, а на победу "Металлурга" - 8,54 к 1.

Матч "Металлург" - Ворскла" начнется в 17.00. ТВ-трансляцию игры проведет канал "2+2".