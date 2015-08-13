"Днепр" подписал контракт с нигерийцем Бабатунде

Соглашение рассчитано на 1 год, сообщает пресс-служба клуба.

Бабатунде будет играть под №79.

Бабатунде родился 24 декабря 1990 года. Выступал за команды: «Хартленд» Оверри, Нигерия (2009-2010), «Кривбасс» Кривой Рог (2011-2013), «Волынь» Луцк (2013-2015). В чемпионате Украины провел 80 матчей, забил 6 голов.

После подписания контракта футболист отметил: "Признаюсь, не ожидал такого продолжения карьеры, но играть в «Днепре» было моей мечтой!. «Днепр» — один из больших клубов Украины. Когда я был в «Кривбассе» и «Волыни», неоднократно играл против «Днепра», был в этих командах вместе с бывшими днепропетровскими футболистами. Так что, повторюсь, я очень счастлив быть здесь. В «Днепре» все отлично, здесь все — профессионалы, собраны хорошие футболисты. На каждой тренировке все стараются отдать все силы".

Также игрок добавил: "Конечно, я готов играть уже завтра против "Шахтера". Футбол — моя работа и мое любимое дело. Если меня разбудить среди ночи — я буду готов играть. Нет проблем, я готов".

Говоря о паузе после того, как игрок покинул «Волынь» несколько месяцев назад, он отметил: "Находился со своей семьей. Но при этом я не забывал о работе. Я очень люблю футбол, поэтому ежедневно тренировался, поддерживал форму с бывшей командой в Нигерии. Также мы тренировались вместе с друзьями из других европейских клубов, когда они приезжали".

А оценивая чемпионат Украины, нигериец сказал: "Я здесь уже четыре сезона. Здесь достаточно высокий уровень. Скажу так: если ты играл в чемпионате Украины, сможешь играть в любой лиге мира. Здесь очень жесткий футбол, много борьбы".

Как сообщал УНИАН, ближайший матч "Днепр" проведет в пятницу, 14 августа, где в рамках чемпионата Украины будет противостоять донецкому "Шахтеру". В этом матче Бабатунда может дебютировать в составе новой команды.