"Ворскла" лишила "Шахтер" лидерства в чемпионате Украины, матч завершился ничьей

Поединок завершился с счетом 2:2.

Первыми в матче забили именно подопечные Мирчи Луческу. На 40 минуте Марлос красивым ударом отправил мяч в сетку.

Однако "Ворскла" не долго приходила в себя и уже на второй добавленной минуте первого тайма Баранник сравнял счет, пишет Проспорт.

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"Джокером" в матче мог стать Эдуардо, который вышел на замену на 61 минуте и уже на 65-й забил второй гол "Шахтера" в этом поединке.

Однако, Колпак был другого мнения. Он воспользовался ошибками защитников "Шахтера" и забил на 92 минуте.

"Благодаря" этому результату "Шахтер" потерял первую позицию в чемпионате, уступив "Динамо", которое переиграло "Днепр".