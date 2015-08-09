Чемпионат Украины, 4-й тур, "Днепр" - "Динамо": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит центральный матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором встречаются киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр".

На поле арены выходят действующий чемпион и бронзовый призер украинского первенства.

В нынешнем сезоне киевляне одержали три победы подряд на старте, стремясь сразу обозначить свои претензии на лидерство. Ведь осенью команда вступит в борьбу сразу на трех фронтах, так как добавятся матчи Кубка Украины и главного еврокубка - Лиги чемпионов. Поэтому старт чемпионата смое подходящее время для того, чтобы сразу обозначить свои приоритеты в турнире. В первых матчах киевляне последовательно обыграли новичка элитного дивизиона "Сталь" из Днепродзержинска (2:1), донецкий "Олимпик" (2:0) и одесский "Черноморец" (2:0).

У киевлян максимальное количество баллов - 9 - и текущее 2-е место в турнирной таблице. По разнице забитых и пропущенных мячей "Динамо" утсупает донецкому "Шахтеру".

В свою очередь, днепропетровский "Днепр" после очень успешного минувшего сезона, в котором помимо бронзы чемпионата Премьер-лиги был финал еврокубка - Лиги Европы, сейчас переживает небольшой спад. Подопечные Мирона Маркевича выиграли лишь один матч из трех, два остальных сведя вничью. Днепропетровцы обыграли одесский "Черноморец" - 4:2 (проигрывая по ходу матча со счетом 0:2), но потеряли очки в играх с ужгородской "Говерлой" и полтавской "Ворсклой" - дважды по 1:1.

В итоге, у команды 5 очков и текущее 4-е место в турнирной таблице.

На котировках букмекерских контор фаворитом в этом матче считаются гости, коэффициент на победу которых составляет 2,05 к 1. В то же время, на победу "Днепра" можно поставить из расчета - 3,28 к 1, а на ничью - 3,35 к 1.

Матч "Днепр" - "Динамо" начнется в Днепропетровске в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.