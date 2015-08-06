Теннисисты Долгополов и Свитолина вышли в третий круг турниров в США

Долгополов обыграл хорвата Иво Карловича, а Свитолина - американку Николь Гиббс, сообщает Теннисный портал Украины.

Долгополов вышел в третий раунд турнира серии ATP-500, обыграв 10-ю ракетку турнира Карловича со счетом 6-4 7-6(2). По ходу игры хорват выполнил 18 эйсов, но они не помогли уйти от поражения. Поединок продолжался 1 час 15 минут. Таким образом, Долгополов взял у Карловича реванш за поражение во втором круге Уимблдонского турнира нынешнего года.

За выход в четвертьфинал украинец поспорит с 18-летним представителем Германии Александром Зверевым.

В свою очередь, Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA Premier, обыграв посеянную под 8-м номером Гиббс со счетом 6-3 7-6(5). Поединок продолжался 1 час 38 минут. Свитолина не смогла подать на матч в 10-м гейме второй партии. А на тай-брейке украинке удалось одержать победу с третьего матчбола.

Следующей соперницей Элины станет еще одна представительница США - Элисон Риск.

Турниры в США являются подготовительными к заключительному соревнованию года из серии "Большого шлема" - Открытому чемпионату США. Один из четырех самых престижных стартов сезона в этом году пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.