Тренер "Фенербахче": игроки "Шахтера" могут играть даже с закрытыми глазами

Тренер стамбульского клуба "Фенербахче" Витор Перейра после матча Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" признал силу соперника, сделав ряд комплиментов тренеру и игрокам горняков.

"Надо понимать, что донецкий «Шахтер» – очень сильная команда: сыгранный состав, тренер Мирча Луческу работает с командой уже много лет. Считаю, что футболисты «Шахтера» могут играть даже с закрытыми глазами. А «Фенербахче» представляет собой совсем новый коллектив, и мы тренируемся всего три недели. Тем не менее мы медленно, но уверенно идем дальше, много работаем. Я чувствую, что станем сильнее. «Шахтер» сегодня использовал все свои голевые моменты, а мои игроки, наоборот, не смогли забить", - отметил наставник.

"Но все равно этот матч для нас был отличным материалом для размышлений. Возможно, второй гол изменил равновесие в игре. «Фенербахче» действовал смело, провели достойный матч. Первый тайм прошел для нас удовлетворительно, если не считать пропущенный мяч. Сегодня мы приобрели большой опыт. Проанализируем, исправим ошибки. Искренне обещаю, что в ближайшее время «Фенербахче» сможет выиграть чемпионский титул. Вот только из Лиги чемпионов мы, увы, выбыли. Моя команда обязательно оправдает ожидания наших болельщиков, мы извиняемся, что сегодня подвели их. Уверен, если бы встречи с «Шахтером» произошли на пару недель позже, то мы бы показали совсем другой результат", - добавил Перейра.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" разгромил "Фенербахче" в ответном матче 3-го раунда квалификаии Лиги чемпионов - 3:0, выйдя в заключительную стадию квалификации раунд плей-офф. Соперник горняков на этой стадии соревнований определиться в ходе жеребьевки, которая состоится 7 августа.