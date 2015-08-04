"Химик" узнал соперников по первому этапу Кубка Европы ФИБА

Команда попала в Группу L первого этапа соревнований, сообщает официальный сайт Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций.

Соперниками украинцев по группе будут "Калев" (Эстония), ЭТА (Никосия, Кипр) и "Ювентус" (Утене, Литва). Команды сыграют 2-круговой турнир - по матчу дома и на выезде. Всего - по 6 игр.

Согласно регламенту соревнований 56 команд на первом этапе разбиты на 14 групп - по 4 команды в каждой. Во второй этап выйдут 32 команды - по две сильнейшие из каждой группы и четыре лучшие команды из числа занявших 3-и места. Затем 32 команды проведут соревнования в таком же формате как и на первом этапе, но в меньшем количестве - 8 групп по 4 команды. по 2 лучшие команды из каждой группы, 16 коллективов, выйдут в плей-офф, где начнут бороться с 1/8 финала. На стадиях 1/8 и 1/4 финала они проведут серии матчей дома и на выезде, чтобы определить четверку лучших коллективов.

Финал четырех пройдет с 29 апреля по 1 мая 2016 года.