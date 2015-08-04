Официально: игрок "Карпат" Швед перейдет в "Севилью"
13:04, 04 августа 2015Спорт
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Львовские «Карпаты» и победитель Лиги Европы сезона 2014/2015 испанская «Севилья» договорились о трансфере 18-летнего нападающего Марьяна Шведа.
Еще один украинский футболист станет игроком испанской Примеры / www.fckarpaty.lviv.ua
Воспитанник клубной школы сегодня вылетит в Испанию, где пройдет медосмотр, сообщает клубная пресс-служба.
Более подробная информация появится в ближайшее время.
Напомним, что Марьян Швед дебютировал на уровне Премьер-лиги в начале 2015 года, а до этого он был лидером юниорской команды «Карпат». В 10-и матчах нападающий отличился дважды. Еще два матча он провел в новом чемпионате.
Таким образом, футболист станет одноклубником еще одного украинца Евгения Коноплянки, который перешел в "Севилье" месяц назад.
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