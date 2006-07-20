ФИФА закрыла дело ”Зидан против Матерацци”

Французский футболист Зинеддин ЗИДАН дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 7500 швейцарских франков (около 6 тысяч долларов США).

Такое решение было принято сегодня на заседании Дисциплинарного комитета Международной федерации футбольных ассоциации (ФИФА), сообщает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, рассмотрев инцидент между З.ЗИДАНОМ и итальянцем Марко МАТЕРАЦЦИ в финале Чемпионата мира-2006, Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал М.МАТЕРАЦЦИ на два матча и оштрафовал на 5 тысяч франков (около 4 тысяч долларов).

В заседании участвовали пять представителей Дисциплинарного комитета ФИФА, включая его председателя Марселя МАТЬЕ.

Как сообщал УНИАН, во время финального матча Чемпионата мира по футболу в Германии 9 июля капитан французской сборной З.ЗИДАН ударил итальянского защитника М.МАТЕРАЦЦИ головой в грудь после словесной перепалки, в результате чего судья удалил З.ЗИДАНА с поля.