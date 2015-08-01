Дзюдоист Березка завоевал серебро Олимпийского фестиваля

Украинский дзюдоист Владислав Березка завоевал серебро на Европейском Юношеском Олимпийском Фестивале, который проходит в Тбилиси (Грузия), сообщает официальный сайт соревнований.

В весовой категории «+90 кг» украинский дзюдоист на пути к финалу провел три схватки и все заканчивал приемом "иппон", означающим досрочную победу.

Уступил он лишь в финале соревнований, проиграв австрийцу Штефану Хегийу.

Таким образом, в активе наших юных олимпийцев уже 11 наград - 3 золотые, 7 серебряных и 1 бронзовая медали.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Владислава, его наставников и пожелал дальнейших успехов в спортивной карьере.

Как сообщал УНИАН, XIII летний ЕЮОФ-2015 длится с 26 июля по 1 августа в Тбилиси (Грузия). Престижный спортивный форум собрал более 3800 сильнейших юных спортсменов из 50 стран континента.

Украину на Олимпийском фестивале представляют 48 спортсменов, которые ведут борьбу в 5 из 9 видах спорта: легкой атлетике, дзюдо, плавании, спортивной гимнастике и велоспорте.