Украинские стрелки завоевали две медали чемпионата Европы

Призерами турнира стала мужская команда и Леся Леськив, сообщает официальный сайт соревнований.

В стрельбе из пистолета с расстояния 25 метров в личных соревнованиях украинец Александр Самострол остановился в шаге от подиума, заняв 4-е место, а его напарники по команде Богдан Кириленко и Максим Городинец стали соответственно 17-м и 24-м. Чемпионом Европы в этой дисциплине стал француз Винсент Поло (575 очков), а серебряным-бронзовым призерами швейцарец Фредерик Зуршмид (574, 48+48) и россиянин Вячеслав Перелыгин (574, 48+39).

В командном зачете трио украинцев стали бронзовыми призерами (1681 очко), пропустив вперед команды Франции (1712) и России (1679).

В стрельбе из винтовки с 300 метров из трех позиций («лежа», «стоя», «с колена») у женщин украинка Леся Леськив завоевала бронзу в личном турнире - 576 очков. Она уступила Лизе Мюллер (Германия), на счету которой 585 баллов и Ханне Пагсли из Великобритании, в активе которой 577 очков.

Наталия Омельяненко и Светлана Бойкова заняли соответственно 17-е и 18-е места.

В командном зачете трио украинок остановились в шаге от подиума, заняв 4-е место. Чемпионом и призерами турнира стали команды Германии, Швейцарии и Эстонии.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе проходит в Мариборе (Словения) с 19 по 31 июля.