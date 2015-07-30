Парагваец Гонсалес стал игроком ФК "Динамо" (Киев)
12:56, 30 июля 2015Спорт
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Контракт легионера с украинским клубом рассчитан на 5 лет.
facebook.com/fcdynamoua
Полузащитник Дерлиc Гонсалес подписал контракт с ФК «Динамо» (Киев), сообщает пресс-служба клуба.
Срок соглашения рассчитан на пять лет. В киевском клубе парагвайский футболист будет выступать под 25-м номером.
21-летний игрок начинал свою карьеру в парагвайском "Рубио Нью", а карьеру в Европе начинал в португальской "Бенфике" (Лиссабон). Минувший сезон он провел в швейцарском "Базеле", где в 24-х играх забил 3 гола.
Ранее ряд украинских СМИ сообщали, что Гонсалес является альтернативой Андрею Ярмоленко, который в нынешнее летнее межсезонье может покинуть ряды чемпиона Украины.
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