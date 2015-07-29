Украинка Волошина заняла 4-е место в синхронном плавании на ЧМ

В Казани (Россия) завершился финал соревнований солисток в синхронном плавании, где украинка Анна Волошина заняла 4-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Выступление нашей спортсменки судьи оценили в 93.1333 балла. Волошина отстала от чемпионки на 4.1000 балла.

Победительницей соревнований стала Наталья Ищенко из России, опередившая в итоговой таблице китаянку Хуан Сючен (95,7000) и Ону Карбонелл из Испании – 94,9000.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Казани с 25 июля по 9 августа.