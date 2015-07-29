Олимпийский чемпион по боксу Джошуа готов помочь Кличко подготовиться к бою с Фьюри

Олимпийский чемпион 2012 года в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа сказал, что хотел бы помочь в подготовке к поединку Кличко — Фьюри в качестве спарринг-партнера не своему соотечественнику, а украинскому чемпиону, сообщает украинский портал Вoxingnews.

"Это было бы хорошо. Думаю, Владимир может предложить мне спарринги, а Фьюри – нет. Для меня эти спарринги тоже будут весьма уместны в рамках подготовки к бою с Диллианом Уайтом. Кстати, возможно, мы снова будем в тренировочном лагере Владимира Кличко вместе с Уайтом, поскольку его услугами там тоже пользуются постоянно. И я готов поспарринговать с Уайтом прямо там, если он захочет".

Но для того, чтобы его бой с Диллианом Уайтом состоялся, как и планируется, 12 декабря, Джошуа нужно еще победить другого британца Гэри Корниша – первого своего соперника на профи-ринге, который превосходит его в росте.

"Рост не всегда является определяющим фактором в бою, как мы могли увидеть в бою Дэвида Прайса с Эрканом Тепером. Не всегда побеждает тот, кто выше. Я могу повернуть его преимущество в росте в свою пользу, я могу показать другой арсенал своих ударов – хуки и апперкоты", — сказал Энтони Джошуа.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко — Фьюри состоится 24 октября в Дюссельдорфе (Германия).