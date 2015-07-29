Тренер "Фенербахче" Перейра: Я не волшебник, чтобы обещать победу над "Шахтером"

Об этом тренер заявил на послематчевой пресс-конференции, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

В частности, отвечая на вопрос о шансах своей команды Перейра отметил: "Я доволен, и тому есть много причин. Я увидел на поле много чего, что мне понравилось. Мы играли с сильной командой. Действовали смело, показали свои козыри. Мы были в непростой ситуации - новые игроки, лишь 3-4 недели вместе работаем. Но, думаю, мы с достоинством вышли из этой ситуации и хорошо сыграли. Я не волшебник, чтобы обещать победу над "Шахтером". Но мы смелые, хорошо организованы и готовы ему противостоять в ответном матче".

Как сообщал УНИАН, в первом матче "Фенербахче" - "Шахтер", который накануне состоялся в Стамбуле, была зафиксирована ничья - 0:0.

Ответный матч состоится 5 августа во Львове.