Тренер "Фенербахче" Перейра: Я не волшебник, чтобы обещать победу над "Шахтером"

12:21, 29 июля 2015
Спорт
873

Главный тренер "Фенербахче" Витор Перейра подвел итог первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, отметив, что его команде будет трудно добиться победы по сумме двух матчей.

Тренер турецкой команды не готов гарантировать победу над

Об этом тренер заявил на послематчевой пресс-конференции, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

В частности, отвечая на вопрос о шансах своей команды Перейра отметил: "Я доволен, и тому есть много причин. Я увидел на поле много чего, что мне понравилось. Мы играли с сильной командой. Действовали смело, показали свои козыри. Мы были в непростой ситуации - новые игроки, лишь 3-4 недели вместе работаем. Но, думаю, мы с достоинством вышли из этой ситуации и хорошо сыграли. Я не волшебник, чтобы обещать победу над "Шахтером". Но мы смелые, хорошо организованы и готовы ему противостоять в ответном матче".

Как сообщал УНИАН, в первом матче "Фенербахче" - "Шахтер", который накануне состоялся в Стамбуле, была зафиксирована ничья - 0:0.

Ответный матч состоится 5 августа во Львове.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter