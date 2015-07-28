"Шахтер" и "Фенербахче" сыграли вничью в первом матче Лиги чемпионов

В Стамбуле завершился первый матч 3-го раунда квалификационного турнира Лиги чемпионов, в котором "Фенербахче" принимал на своем поле донецкий "Шахтер" и сыграл вничью - 0:0.

Игра поначалу проходила с большим преимуществом горняков. но в первые 30 минут игры они не смогли реализовать ни один из своих многочисленных выгоднейших моментов. А затем "Фенербахче" постепенно выровнял игру.

Во втором тайме уже больше моментов имели хозяева поля, в составе которых выделялись дуэт прешедших в летнее межсезонье из "Манчестер Юнайтед" Нанни и ван Перси. Но, "Фенербахче" также не удалось реализовать свои моменты.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

Ответный матч, в котором и решится судьба путевки в плей-офф - заключительный раунд квалификации ЛЧ, состоится в следующую среду, 5 августа, во Львове.