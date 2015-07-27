Виталий Бутрым побил легкоатлетический рекорд Украины 20-летней давности
Легкоатлет Виталий Бутрым стал автором нового национального рекорда Украины в беге на 400 метров.
На Мемориале Гусмана Косанова (Алматы, Казахстан) Бутрым преодолел дистанцию за 45,01 сек., сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
Предыдущий рекорд Украины в беге на 400 метров среди мужчин принадлежал Валентину Кульбацкому и продержался почти 20 лет (45,11 сек — 1 сентября 1995 г., Фукуока).
Виталий Бутрым тренируется в Сумах, у Николая и Светланы Гудым. Он также является рекордсменом Украины в эстафетном беге 4х400 метров в помещении и серебряным призером молодежного чемпионата Европы-2013 в беге на 400 метров.
Новый рекорд еще не приобрел статуса официального. Все национальные рекорде, как и мировые, так и европейские, должны быть ратифицированы. О ратификации будет сообщено дополнительно.