Ребров: Мы не тянули до пенальти, а играли в футбол

Об этом в интервью телеканалу Футбол заявил наставник Динамо Сергей Ребров, который прокомментировал поражение от Шахтера в Суперкубке, передает Чемпион.

"Любоепротивостояние с Шахтером интересное, ведь встречаются две лучшие команды чемпионата. Была интересная игра, равная игра. Шахтер забил на последних минутах, с чем я его и поздравляю", - отметил Ребров.

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"Мы не тянули до пенальти, а играли в футбол, как и Шахтер. У нас были моменты, у Шахтера были, поэтому никто сначала не думал о том, чтобы дотянуть до пенальти. На последних минутах обе команды пытались контратаковать", - отметил тренер.

По словам Реброва, в таких матчах на первое место выходит компактная и организованная игра в обороне.

"С такими командами нужно грамотно и организованно обороняться. Думаю, Шахтер также организованно оборонялся. Тем не менее, игра была зрелищная, было достаточно атак и моментов, но в таких матчах на первое место выходит компактная и организованная игра в обороне", - сказал Ребров.