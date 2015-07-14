Тренер "Динамо" Ребров: "Разочарование есть - в любом случае обидно проигрывать принципиальному сопернику"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал матч за Суперкубок Украины в эфире телеканала "Футбол 1".

В частности, Ребров отметил: "Разочарование от результата игры присутствует в любом случае. Несмотря на важность или неважность трофея. Ведь мы же играли с принципиальным соперником. И поражение от "Шахтера" - всегда обидно вдвойне. Впрочем, это не повод сильно горевать. Сезон начался, в воскресенье у нас матч 1-го тура чемпионата. Затем - подготовка к Лиге чемпионов. Все идет своим путем. Будем готовиться к дальнейшим играм, а эту надо просто забыть".

Говоря о дебютантах нынешней команды - Мораесе и Морозюке, Ребров отметил: "Оба старались и полностью выкладывались на поле. Это было видно. Им, разумеется, непросто, оба только две недели находятся в команде. Все ребята полностью отдались игре. И новички - не исключение".

Как сообщал УНИАН, "Динамо" проиграло "Шахтеру" в матче за Суперкубок Украины со счетом 0:2.